Fundada há três anos pelo engenheiro Rodrigo Pires, a ROPE Engenharia

é especializada no gerenciamento de obras comerciais e residenciais, com aplicação de soluções eficazes que resultam em menos custos e redução do tempo de execução. O sistema de gestão da empresa permite que os clientes possam acompanhar e fiscalizar todos os processos que envolvem a obra, o que garante o cumprimento de prazos e transparência dos processos.