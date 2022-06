Hoje estou iniciando uma nova fase na minha carreira, após 30 anos de dedicação ao paisagismo. Através de viagens, pesquisas e determinação das necessidades humanas, estou levando para os espaços internos um novo conceito de jardim: JARDINS PERMANENTES, projetados e elaborados utilizando materiais de qualidade disponíveis no mercado internacional. Personalizados, destacam-se pela criatividade e naturalidade da composição paisagística. Sem nenhuma exigência ou cuidados especiais os JARDINS PERMANENTES significam uma evolução para a praticidade.

Os JARDINS PERMANENTES acontecem na sua forma definitiva. Projetados e elaborados como os naturais, as espécies são selecionadas, escolhidas pelos seus detalhes, tonalidades, formas, tornando o agrupamento harmonioso. Espécies se destacam como verdadeiras esculturas surpreendendo e impactando o visual. Brisa, som, luz, água, revestimentos e adornos completam a criação. O ambiente acolhedor favorece o clima natural no espaço interno. Estes projetos, de sensibilidade, destacam-se pela criatividade personalizada em cada ambiente, onde o foco está na realização de um jardim… do sonho de cada um.