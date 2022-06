A BR Soluções Construtivas une tecnologia, conhecimento técnico e compromisso com os resultados na realização dos melhores projetos com estruturas metálicas em todo o País.

São mais de 15 anos projetando estruturas metálicas para galpões, mezaninos, edifícios de múltiplos andares, complexos industriais e muitos outros tipos de obras. Sempre com alto padrão de qualidade e segurança. Sua fábrica está situada em São Paulo onde são desenvolvidas todas as etapas do processo de fabricação das estruturas, desde o projeto e cálculos, até a fabricação e estudos de montagem. A equipe da BR Soluções Construtivas é composta por engenheiros e técnicos altamente capacitados que avaliam todos os detalhes referentes a prazos e especificações técnicas. O objetivo é fornecer soluções criativas e versáteis para a realidade de cada projeto.