O escritório mb arquitetura atua nas áreas de arquitetura e arquitetura de interiores, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais e institucionais. Gustavo Masson e Antonio Bertoni, sócios fundadores, buscam desenvolver projetos atemporais, com propostas diferenciadas e funcionais, sempre imprimindo nos projetos os sonhos e as ideais dos clientes, respeitando a singularidade individual, aliando a história dos clientes à arquitetura atual e contemporânea.

O arquiteto Gustavo Masson é graduado pela Unicesumar (Centro Universitário Cesumar), concluído em 2008. Sendo que atua na área desde 2004. Curioso e perspicaz, vive pesquisando as novidades do mundo arquitetônico e está sempre conectado com as tendências nacionais e internacionais. Antonio Bertoni é graduado em Designer de Interiores pela Unicesumar (Centro Universitário Cesumar), concluído em 2009. Além de designer de interiores, Antonio, possui a graduação em arquitetura e urbanismo pela mesma faculdade, concluído em 2015. Ágil e antenado, sempre procura materiais alternativos para incorporar nos projetos, proporcionando ao cliente uma identidade única, exclusiva. “São as pessoas o grande diferencial que torna o projeto único.”