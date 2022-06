A Selvvva é coisa viva, é textura, é frescor, é mistura, é sombra, é domingo, é casa de vó, é luz de fim de tarde, é torrada com manteiga, é aquarela, é tatu-bola, é sabiá, é terra molhada, é uma pausa.

Acreditamos na influência positiva das plantas sobre os ambientes e as pessoas.

Nosso trabalho é criar espaços de bem-estar, produzindo composições com plantas e suportes que desenhamos. Buscamos a união do conhecimento sobre as plantas com um olhar estético sempre atento a novas referências. Projetamos e executamos suportes para plantas e objetos de decoração.

A Selvvva é composta por Denise Yui, Julia Rettmann e Marina Smit, três arquitetas formadas pela FAU-USP. Cada uma de nós tem uma experiência prática distinta - entre arquitetura, design gráfico e fotografia − que se complementa na produção da Selvvva, na busca porsoluções funcionais e elegantes.