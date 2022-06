O designer e arquiteto Wesley Lemos atua no mercado brasileiro de alta decoração e arquitetura. Tendo na autenticidade a sua principal característica, a Wesley Lemos Arquitetura & Design desenvolve um trabalho diferenciado e repleto de personalidade. Empregando uma estética própria a cada projeto, transita pelos mais diferentes estilos. Do regional ao globalizado, do popular ao erudito, do artesanal ao mais requintado design internacional, revela desenvoltura ao transformar o sonho de cada cliente em realidade.

É com esse repertório eclético que o arquiteto vem construindo uma carreira sólida e reverenciada em Sergipe, Alagoas, Bahia e, mais recentemente, em São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Não por acaso, hoje é apontado como um dos principais representantes da nova geração de arquitetos brasileiros no Nordeste. Desde o início de sua carreira, Wesley Lemos participa de eventos e mostras de grande relevância no cenário da arquitetura e decoração e tem obras publicadas em destacados periódicos como: Oca, Casa Vogue, Casa Claudia, Kaza, ArteAmbiente. Mostra Aracaju, na capital sergipana, e Casa Cor Bahia e Mostra Morar Mais Por Menos, em Salvador, são alguns dos espaços que têm conferido destaque aos trabalhos da Wesley Lemos Arquitetura & Design.