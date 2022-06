O refinado e o underground se encontram no escritório Casa 100 Arquitetura, liderado pelos arquitetos Diogo Luz e José Guilherme Carceles. A dupla, que trabalha em conjunto desde a faculdade e criou o “Casa 100” em abril de 2013, busca trazer elementos urbanos para projetos residenciais, comerciais e corporativos.

Trabalhamos uma arquitetura contemporânea, direcionada para o cidadão moderno. Procuramos soluções novas para entregar a nossos clientes trabalhos criativos e com personalidade. Somos abertos a novas ideias e gostamos de arriscar, experimentar materiais, cores e texturas. Isso reflete em nossas obras, que costumam ter elementos nem sempre comuns. O minimalismo, elementos neutros, vazados e efeitos de luz contrastam com as cores vivas, que dão vida aos nossos trabalhos. Além de trazer para os projetos componentes urbanos, como graffitis, o uso de concreto aparente, tijolos, chapas metálicas entre outros. Nos inspiramos no minimalismo da arquitetura moderna, no uso de materiais da arquitetura oriental, no brutalismo da arquitetura paulista e nas cores da arte contemporânea. São nossas maiores referências.