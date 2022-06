PERFIL

Arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, com pós-graduação em Design de Interiores pelo Istituto Europeo di Design.

Ingressou na faculdade de Psicologia, porém foi na Arquitetura que uniu a sensibilidade da primeira com a possibilidade de dar vida à sua criatividade. E foi assim que encontrou o equilíbrio para desvendar as necessidades e anseios do cliente, iniciando assim sua carreira profissional.

SOBRE Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

Após ter passado por alguns dos mais renomados escritórios de Arquitetura, como Ruy Ohtake e Fabiana Sá, a arquiteta desenvolveu um estilo único e iniciou sua trajetória solo. A bagagem adquirida com profissionais conceituados no mercado consolidou sua experiência em obras de alto padrão, apartamentos decorados e suas áreas sociais, bem como eventos como a Casa Cor.

"Hoje em dia, na contratação de um profissional da área de arquitetura e design, muitos acabam pagando apenas a grife e não ...o atendimento diferenciado e pessoal. Assim, muitos clientes acabam comprando um espaço onde não se identificam e não podem chamar só de seu. Acredito que a principal função do arquiteto é saber materializar as necessidades e aspirações de seu cliente num espaço que lhe proporcione bem estar aliadas à harmonia que a arquitetura pode oferecer".