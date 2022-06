Fotografia como arte decorativa e de projetos nas mais diversas áreas e mercados. material publicado em livros e em variados meios de comunicação e com prêmios ao redor do mundo. Dando plena satisfação ao cliente e atendendo sempre as necessidades solicitadas. Trabalhos realizados no Brasil e exterior. Necessitando de algo na minha área para seu escritório / hotel / pousada & restaurante, faça contato.

http://www.behance.net/ricardobraescher

http://www.ricardobraescher.daportfolio.com

http://www.artflakes.com/en/shop/ricardo-braescher

http://www.floornature.com/photography/set-you-don...