somos uma Empresa de Jardim Vertical Natural

Jardim Vertical Preservado

Jardim Vertical composto por plantas naturais é um lindo tipo de paisagismo capaz de auxiliar no efeito estético, térmico e acústico de um ambiente. Por ser desenvolvido de vegetação viva, devem-se ter as condições mínimas de iluminação, ventilação, temperatura, além de um bom sistema de irrigação automática para o bom desenvolvimento do Jardim Vertical Natural.

A manutenção pode ser contratada como um serviço onde é feita a reposição de plantas quinzenal ou mensalmente. Adapta-se tanto para ambiente interno como externo e contribui imensamente para o meio ambiente.

empresa especializada em jardim vertical

primamos pela sustentabilidade

beleza

aliados a tecnologia