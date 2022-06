Equipe de Arquitetos e Designers de Interiores em Fortaleza que atendem o público residencial, comercial, além de clínicas e instituições, com lindas propostas de projetos. Entre em contato para mais informações ou para solicitar um orçamento para seu projeto dos sonhos.

Ricardo Braga e Inês Sobreira, arquitetos formados pela Universidade Federal do Ceará em 1988 e 1990, respectivamente, iniciaram a parceria profissional dando origem a RI Arquitetura no ano de 1995. Desde então vêm conquistando o mercado ao posicionar-se como uma empresa que desenvolve projetos de alta qualidade enquanto fideliza seus clientes com atendimento individualizado e com ações que transformam desejos e necessidades na tão sonhada proposta para residências, comércio, escritório, clínica, condomínios, indústrias ou urbanística.

A versatilidade dos profissionais permite o passeio entre projetos de escalas variadas, do desenho de um móvel a concepção de um hospital. A equipe consegue atuar em todo país, oferecendo o que há de melhor e mais atual nas diversas áreas. O pequeno estúdio inicial ganhou sofisticados contornos empresariais com profissionais altamente qualificados, capacitados para oferecer o que há de melhor nas áreas de arquitetura, interiores, luminotécnica, consultoria para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e comerciais, regularização de projetos, desenvolvimento e implantação de franquias e design.

O principal diferencial da RI Arquitetura é a seriedade com que desenvolve seus projetos, desde o contato do arquiteto com o cliente, captação de seus anseios até a finalização e acompanhamento dos projetos com o cumprimento de prazos e compromissos.

Uma entrevista detalhada para conhecer o perfil dos clientes, num trabalho quase jornalístico, é o primeiro ponto para iniciar o processo criativo dos arquitetos gerando projetos exclusivos, personalizados, criando espaços e realizando sonhos.

As fases seguintes de concepção do arquiteto, passando pelo anteprojeto, projeto legal, projeto executivo e finalmente o acompanhamento técnico da obra seguem uma rigorosa dedicação que se reflete no apuro estético, na harmonia, funcionalidade e sustentabilidade, sempre tendo como foco principal a satisfação do cliente.

O arquiteto Ricardo é planejamento, raciocínio e execução. A arquiteta Inês, que a quase 30 anos compartilha as delícias e desafios da profissão com o sócio e também marido, representa criação e sensibilidade. Uma interessante combinação que se reflete na qualidade do resultado dos trabalhos. São incansáveis na busca de atualização constante, principalmente em viagens, feiras, congressos e leituras.

Principais projetos residenciais recentes

Mais de 30 residências no Condomínio Alphaville Fortaleza.

Residências nos condomínios Quinta dos Lagos, Alphaville Eusébio, Alphaville Ceará, Jardins de Ibiza e Aquiraz Riviera- Ceará.

Condomínios Multifamiliares Andre de Bernardi, Solar Bezerra de Menezes- Fortaleza-Ce.

Residências no bairro Dunas, Porto das Dunas e Guaramiranga- Ceará.

Principais projetos comerciais recentes

Implantação da Rede de farmácias Drogasil- Fortaleza.

Implantação Loja Le Creuset Shopping Iguatemi- Fortaleza.

Mais de 25 lojas no Shopping Riomar Fortaleza.

Mais de 20 lojas no Shopping Iguatemi Fortaleza.

Rede de Supermercados São Luíz.

Café Santa Clara Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Restaurante Pulccinella Shoppings Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy.

Mais de 20 lojas nos Shoppings North Shopping, Parangaba e Jóquei- Fortaleza-Ce.

Publicações

Livros

Coleção Revista Ambientes-Grandes Nomes da Arquitetura e da Decoração- Volume 8.

Anuário de Decoração do Ceará 2013 e 2015.

Anuário Arquitetura Residencial Comercial do Ceará- Edições 01 a 19.

Projetos de Arquitetura- ASBEA Ceará 2013.

Decoração de Janelas 15ª Publicação- Hunter Douglas - 2018.

Revistas Internacionais

Domus Design (UCR).

Revistas Nacionais

Arquitetura e Urbanismo (AU), Projeto, Kaza na seção Destaque, Revista Casa Vogue Especial Decoradores e Paisagistas.

Revistas Locais

Ambientes, Kapa.

Mostras

Mostra La Lampe Ceará.

Mostra Artefacto Ceará.

Casa Cor Ceará em diversas edições.

Casa da Criança.

Associações

Membros da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura - ASBEA-CE.

Projetos Voluntários

IPREDE- Instituto de Prevenção da Desnutrição e da Excepcionalidade.

GEEON- Grupo de Educação e Estudos Oncológicos.

Ensino

Ricardo Braga ministra a disciplina de Arquitetura Comercial na Universidade de Fortaleza- UNIFOR, há 3 anos.