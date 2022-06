A Designer de Interiores Clô Vieira elabora projetos de reformas residenciais e corporativos, trabalha com execução e administração de obras e consultorias. Seus projetos são criados de forma personalizada, a partir do perfil de cada cliente ou empresa, sempre buscando refletir seu estilo, trazendo bem estar e funcionalidade aos que irão usufruir do espaço. Desta forma, o foco principal é o cliente, seu modo de vida, suas prioridades e seu conforto.