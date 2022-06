Formada na cidade de Uberlândia - MG, a arquiteta Giovana Martins atua no mercado de Brasília desde 2009, incorporando em seu portfólio vários estilos, prevalecendo sempre a individualização e o gosto pessoal do cliente.

Buscando se atualizar e oferecer o que existe de melhor em termos técnicos, especializou-se em Iluminação e Design de Interiores e hoje cursa Pós-Graduação específica em Design de Interiores. Com atuação destacada em projetos residenciais e comerciais, a arquiteta defende que seu papel é sempre informar ao cliente quais são os métodos construtivos mais viáveis, bem como as inovações tecnológicas do mercado. Como principal metodologia de trabalho, procura sempre aliar tendências à personalização do cliente, pois acredita não serem suficientes apenas traços, cômodos, luminárias e adornos. Um projeto, seja ele de Arquitetura, Design de Interiores ou Luminotécnico, deve incorporar a idealização do cliente e o atendimento às necessidades daqueles que vão usufruir do espaço, não representando simplesmente o que é belo e atual aos olhos.