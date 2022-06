Sou um artista visual que, na trajetória do trabalho com as imagens, ainda durante a faculdade de Artes, me apaixonei pelo segmento de projetos, mais especificamente, por projetos de paisagismo e todas as suas vertentes e particularidades.

Acredito na plenitude de cada projeto onde a identidade do cliente (contratante) se faça presente em cada mínimo detalhe da composição, e procuro implantar cada jardim pensando em todas as suas peculiaridades e observando ao máximo o perfil de cada pessoa, harmonizando as espécies em busca de uma suavização e atenuação das energias da casa. Sou um eterno amante do verde e de todas as suas nuâncias!