FORMADO PELA UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO, O ARQUITETO URBANISTA RUBEM DE AZEVEDO JUNIOR POSSUI UMA VASTA EXPERIÊNCIA E UM RICO CONHECIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, TENDO PRESTADO SERVIÇOS PARA EMPRESAS RENOMADAS COMO PROMON ENGENHARIA, CBPO-ODEBRECH, BASF, PETROBRAS DISTRIBUIDORA, IPIRANGA PETRÓLEO, ROLLS ROYCE DO BRASIL, RUY OTAKE ARQUITETURA, ROBERTO CANDUSSO, LUIZ FIUZA ARQUITETOS E MUITAS OUTRAS COM DESTAQUE NO MERCADO BRASILEIRO.