Ваш браузер устарел.

Para garantir a melhor experiência em nossa plataforma, por favor faça o download de outros navegadores gratuitamente. Basta clicar no ícone!

Espaços
Profissionais
Revista
DIY
Torne-se um profissional
Premium
Logout
RAJ Projetos de Arquitetura Ltda.
Arquitetos em Fortaleza
Visão geral 2Projetos (2) 0Livros de ideias (0)
Avaliações (0)
edit edit in admin Solicitar avaliação Novo projeto
Solicitar avaliação Editar perfil

Projetos

Novo projeto
  • Seja Premium
    • Condomínio Multi familiar, RAJ Projetos de Arquitetura Ltda. RAJ Projetos de Arquitetura Ltda.
    Condomínio Multi familiar, RAJ Projetos de Arquitetura Ltda. RAJ Projetos de Arquitetura Ltda.
    Condomínio Multi familiar, RAJ Projetos de Arquitetura Ltda. RAJ Projetos de Arquitetura Ltda.
    +2
    Condomínio Multi familiar
    CASA DE PRAIA, RAJ Projetos de Arquitetura Ltda. RAJ Projetos de Arquitetura Ltda.
    CASA DE PRAIA, RAJ Projetos de Arquitetura Ltda. RAJ Projetos de Arquitetura Ltda. Casas tropicais Madeira Efeito de madeira
    CASA DE PRAIA

    FORMADO PELA UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES,  SÃO PAULO, O ARQUITETO URBANISTA RUBEM DE  AZEVEDO JUNIOR POSSUI UMA VASTA  EXPERIÊNCIA E UM RICO CONHECIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, TENDO PRESTADO SERVIÇOS PARA EMPRESAS RENOMADAS COMO PROMON ENGENHARIA, CBPO-ODEBRECH, BASF, PETROBRAS DISTRIBUIDORA, IPIRANGA PETRÓLEO, ROLLS ROYCE DO BRASIL, RUY OTAKE ARQUITETURA, ROBERTO CANDUSSO, LUIZ FIUZA ARQUITETOS E MUITAS OUTRAS COM DESTAQUE NO MERCADO   BRASILEIRO.

    Serviços
    • Residencial
    • MULTI FAMILIAR
    • COMERCIAL E HOTÉIS E RESORTS
    Áreas servidas
    Fortaleza
    Endereço
    Rua Barão de Aracatí
    60115-080 Fortaleza
    Brasil
    +55-85987369691 www.rajarquitetura.com
    Propriedade legal

    SOFISTICAÇÃO, ESTILO E SIMPLICIDADE SÃO MARCAS DA RAJ ARQUITETURA. A NOSSA MISSÃO E  DESENVOLVER PROJETOS DE ARQUITETURA INOVADORES QUE UNAM CONFORTO E FUNCIONALIDADE. A NOSSA FORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PERMITE QUE EM TODOS OS NOSSOS PROJETOS  ESTEJA PRESENTE ENTRE A PERFEITA ARQUITETURA E A SUSTENTABILIDADE

      Add SEO element