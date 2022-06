Fundado a partir da necessidade de estabelecer diferentes relações entre a arquitetura e as pessoas, o MORAR Arquitetura e Urbanismo surge como alternativa ao método comum de projeto, buscando proporcionar maior autonomia para o cliente durante todas as fases do desenho e/ou obra.

Por compreender a distância existente entre o desenvolvimento do projeto e aquele que o utilizará, nos propomos a incluir o cliente em todo o processo de desenho dos ambientes, através de exercícios de percepção do espaço e das relações entre ambiente-uso-usuário.

Além de priorizar a participação do cliente, nos preocupamos com cada etapa do desenho, desde a concepção da ideia até os detalhes técnicos necessários para a execução do projeto, e o acompanhamento da obra, garantindo a qualidade do resultado final.

Almejamos difundir o entendimento de que arquitetura e urbanismo acessíveis, inclusivos e de qualidade são necessidades básicas para a melhoria do bem-estar e a garantia do direito à cidade.