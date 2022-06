"[...] Há uma resposta material que pode ser eficaz desse ponto de vista, mas a arquitetura na minha perspectiva vai para lá do material. Há uma parte espiritual, se quiser, que não se satisfaz só com a construção. Nas cidades, construção vê-se muita. Arquitetura, não se vê tanta.” Álvaro Siza.

É por meio desse pensamento que o escritório A&B Arquitetura se lança no mercado com um amplo leque de possibilidades, buscando a excelência na qualidade dos projetos, tendo em vista a particularidade de cada um, analisando suas especificidades e agregando-as a identidade do escritório. As atividades consistem em projetos de arquitetura, urbanismo, design de interiores, reformas e prevenção de incêndio. Além de consultorias para empresas da plataforma BIM.

A e B são as primeiras letras do alfabeto, que tem origem do alfabeto grego: alfa e beta. Alfa significa início e liderança. Beta, que tem derivação do alfabeto fenício, significa casa. Esses conceitos traduzem o pioneirismo e inovação que buscamos para o escritório.

Assim forma-se a A&B Arquitetura, formada pelas arquitetas Raisa Alberto e Thaira Camila Oliveira, profissionais graduadas pela Universidade Estadual de Maringá e com especializações na área.