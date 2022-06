Fundada em novembro de 2014 a empresa Minas

Brasil Arquitetura atua no desenvolvimento de projetos sustentáveis integrados com a utilização de tecnologias BIM (Modelagem da Informação da Construção), simulação computacional e eficiência energética com vistas ao melhor desempenho (térmico, acústico e lumínico) e qualidade ambiental dos espaços projetados, em suas diferentes escalas: edificação, rua, bairro e cidade. A interdisciplinaridade e a conformação das redes nos permite atuar ainda em formatação e execução de projetos sociais, culturais e artísticos.

Atuamos em cidades localizadas na Estrada Real em duas regiões prioritárias:

Lavras Novas - Ouro Preto - e região; Santo Antônio do Itambé - Serro - e região.