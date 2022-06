A CLINIC AIR é a primeira empresa especializada em climatização com o conceito de clinica do ar, por meio de soluções inovadoras como a GESTÃO INTEGRADA de PROJETO e OBRA e MONITORAMENTO da QUALIDADE do AR tem como objetivo propor soluções em climatização e qualidade do ar desenvolver projetos específicos para cada cliente.

Essa gestão consiste, de forma geral, em uma consultoria com nosso corpo técnico de ESPECIALISTAS altamente qualificados formados por engenheiros, técnicos e projetistas aptos a gerenciar o cronograma da obra e assim garantir a entrega no prazo e dentro do orçamento previsto acreditaram que qualidade é a competência necessária para execução dos serviços, proporcionando a satisfação de nossos clientes. Devido às novas exigências do mercado de manutenção, a CLINIC AIR passou a realizar serviços globais do tipo FULL SERVICE, para manutenção e instalação em sistemas de ar condicionado, elétricos, hidráulicos, civis, entre outros. Todos os serviços prestados pela CLINIC AIR e cumprem rigorosamente as determinações e portarias INMETRO, ANVISA eCREA.