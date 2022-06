Ro Pinheiro, formada em Designer de Interiores pela Escola de Artes e Design Panamericana, iniciou suas atividades no mercado de varejo e percebeu que a sua vivência na área comercial poderia ser muito útil para empresas.Passou a combinar experiências passadas para executar projetos que fossem mais do que bonitos. Projetos funcionais, com conceito, que ajudassem as marcas em seus objetivos. Projetos preparados para os dias de hoje, em um mundo onde o online caminha ao lado do off-line.Foi quando nasceu o conceito Design para Negócios.