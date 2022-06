Qual o TAMANHO do seu sonho? E o ESTILO?E a COR?

5CINQUE Arquitetura, transformando o seu sonho em realidade!

VOCÊ JÁ CONHECE A 5CINQUE ARQUITETURA?

É uma empresa de projetos de arquitetura com excelência nos seguimentos residencial de NOVAS EDIFICAÇÕES (casas geminadas, isoladas, condomínios e loteamentos), de REFORMA E AMPLIAÇÃO (casas e apartamentos), assim como de AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS (interiores).

Por 5 anos as instalações de trabalho (primeira sede) da empresa foram em um dos mais destacados empreendimentos de Salvador: o Salvador Prime, o qual recebeu prêmio de melhor multiuso das Américas (residência, trabalho e hotel).

Em outubro de 2018 inaugurou a nova casa (segunda sede) A Villa Cinque no São Conrado Offices, novo empreendimento empresarial de Salvador, mesma edificação onde se encontra a FGV (Fundação Getúlio Vargas). Tendo desta forma sede em Salvador, a 5CINQUE Arquitetura atua principamente nos estados da Bahia e Sergipe, e associado a outros escritórios de arquitetura para desenvolvimento de projetos nos demais estados brasileiros.

O estilo desenvolvido pela 5CINQUE é o estilo do cliente.

Aquela arquitetura que atenda ao gosto, as necessidades e exigências de cada família. Assim é criado um projeto que proporcione funcionalidade, personalidade, aconchego, charme e encantamento, seja com concepções que ofereçam simplicidade ou com soluções vibrantes de formas, texturas e cores. Para toda e qualquer alternativa apresentada, a viabilidade financeira é sempre um requisito a ser contemplado.

Com experiência na produção de arquitetura contemporânea ou regional, clássica ou de vanguarda, a 5CINQUE vem atendendo a todos os gostos e preferências.

SOMOS UMA EMPRESA JOVEM, MAS DE GRANDE EXPERIÊNCIA.

Estreando em 2012, a 5CINQUE Arquitetura é uma jovem empresa baiana de arquitetura, e constituída por profissionais de grande experiência. A 5CINQUE foi idealizada por Marcelo Pires, arquiteto e urbanista, gaúcho de nascimento e baiano de adoção, que viabilizou a empresa após 20 anos de atuação no mercado nordestino, principalmente na cidade de Salvador e no Recôncavo Baiano. Com ampla experiência na área de patrimônio histórico, atuando com a restauração e conservação de monumentos arquitetônicos, ampliou seu conhecimento através de destacados trabalhos com urbanismo, arquitetura corporativa, arquitetura de interior para espaços especiais (museus, hotéis e bibliotecas) e infraestrutura urbana e paisagismo para espaços públicos.

ATUAMOS EM 5 ÁREAS DIFERENTES.

A empresa se caracteriza em prestar serviços de projeto, consultoria, gerenciamento e coordenação em 5 áreas do planejamento de edificações, do seu interior e do entorno imediato: ARQUITETURA, URBANISMO, RESTAURAÇÃO, ARQUITETURA DE INTERIOR e PAISAGISMO.

Esta condição de atuação diversificada foi estabelecida devido às experiências destacadas nestes 20 anos de prática da arquitetura, onde mosteiros, igrejas, fortes militares, escolas, bibliotecas, rodoviárias, hospitais, praças, parques, espaços públicos, salas, dormitórios, cozinhas, áreas gourmet, entre outros formaram o universo de conhecimento da 5CINQUE Arquitetura.

Hoje após esta extensa formação, a 5CINQUE se concentrou em atuar na área RESIDENCIAL, usando toda a bagagem profissional adquirida para criar, solucionar e qualificar a vida junto à moradia, junto ao lar.

O NOME DA EMPRESA.

Originalmente a 5CINQUE tem em sua criação, a atuação em 5 áreas de projetos, por isso o nome da empresa, que significa cinco em italiano.

5CINQUE Arquitetura, 6 anos Projetando a Construção de um Mundo Melhor !