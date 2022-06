Fundada em 2011 na Espanha, a MO Arquitetura, conta com equipes com mais de uma década de experiências profissionais e acadêmicas.

Dentre elas destacam-se o biênio 2009-11, onde participaram do Mestrado (máster oficial) MIATD - Máster Innovación en Arquitectura, Tecnologia y Diseño, pela na Espanha.

Pertencemos a nova geração de Arquitetos e Urbanistas brasileiros, adicionamos uma grande experiência internacional, com participações em viagens, congressos, exposições e concursos por diversos países do mundo, como a Espanha, Portugal, Itália, França, Suíça, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Rep. Tcheca, Hungria, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Estados Unidos e África do Sul.

Buscamos assim, desenvolver projetos em diversas escalas e programas como equipamentos públicos e projetos urbanos, espaços culturais, escolas, edifícios residenciais e comerciais, com soluções globais e percepção regional.