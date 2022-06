Missão

Atingir as expectativas dos clientes materializando seus sonhos através de um serviço especializado; utilizar nossa qualificação e experiência profissional para transformar os ambientes de acordo com as especificidades dos espaços e as necessidades de cada cliente.

Valores

Ética e Transparência na realização dos projetos; agregar valor aos espaços projetados; comprometimento com os prazos estabelecidos entre o escritório e o cliente; investir na especialização e capacitação contínuas dos profissionais;

Visão

Atender todos os clientes com seriedade e profissionalismo a fim de garantir o desenvolvimento e o crescimento contínuo do Estúdio 12b.