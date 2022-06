Um a Um é como são desenvolvidos os nossos projetos, cuja abordagem contemporânea humanista é centrada no diálogo franco com os usuários.

O escritório Betty Birger Arquitetura & Design, fundado no início dos anos 90 tem a sua frente a arquiteta Betty Birger e em seu portfólio mais de 600 projetos realizados em diversos estados do país e também no exterior. Voltado à criação de sedes corporativas, espaços de saúde, comerciais e de convívio, empreendimentos imobiliários e entretenimento, tem como filosofia de trabalho o perfil inovador, o constante reinventar-se, aliado ao desenvolvimento de projetos únicos, personalizados. Sua arquitetura é ofício a serviço do bem-estar e da expressão de individualidade, demandando pesquisa continua para manter-se surpreendente e afinada com a excelência dos materiais e tecnologias. O processo de criação exige paixão e sensibilidade para que se percebam os lugares, as pessoas, o contexto e a cultura individual e coletiva, bem como restrições de ordem técnica, econômica e estratégica.