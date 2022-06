O escritório de design de interiores Marina Sá Interiores trabalha criando e pensando ambientes personalizados e funcionais. Cada projeto é único e tem o objetivo de satisfazer as necessidades do cliente, respeitando seus hábitos, preferências e orçamento. A profissional utiliza conceitos e princípios de design além de estar sempre atenta às novidades do mercado.

O escritório, que atende a região da Grande Florianópolis, oferece os serviços de projetos de interiores residenciais e comerciais completos, incluindo reformas e alterações de layout/obra, paginação com novos revestimentos, gesso, pintura, iluminação, mobiliário solto e sob medida, design de móveis e peças exclusivas, decoração, entre outros. Tudo isso trabalhado com responsabilidade e compromisso, além de parcerias e indicação de fornecedores e prestadores de serviços qualificados e especializados.