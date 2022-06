Quem somos

Nossa empresa projeta edificações com foco em soluções tecnológicas e sustentáveis. Nossa equipe de projeto busca projetar ambientes urbanos e edificações que possuam espaços e ambientes com qualidade, confortáveis, propiciando qualidade de vida aos ocupantes; Tecnicamente corretos, fundamentada em normas técnicas e de desempenho energético; Eficazes e responsivos, em relação ao clima e às condições do local; Ambientalmente responsáveis, visando a redução de desperdícios e resíduos da construção; Economicamente viáveis, procurando aliar as necessidades e as possibilidades em um resultado compatível; Paisagisticamente integrados, ao ambiente urbano e natural, através de propostas estéticas criativas condizentes do lugar."

Serviços de Arquitetura e Urbanismo - Gerenciamento de obras - interiores - Projetos complementares de engenharia - Assessoria em sustentabilidade (selos: Procel -Leed-Aqua) - incorporação imobiliária.