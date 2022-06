Graduada em 2013 no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Feevale, a arquiteta Melina Knopp inaugurou a sede e o comando do escritório que leva o seu nome no ano de 2016. Com uma proposta jovem e comprometida, que busca a satisfação do seu cliente, a arquiteta procura constantes desafios para elaborar projetos diferenciados, personalizados e com excelência. "Buscamos aliar estética e funcionalidade. As propostas de alto padrão e bom gosto se sobressaem em nossas personalizações através de mobiliários e adornos criados e assinados por nós." Melina Knopp.

Com um atendimento altamente personalizado e diferenciado, a arquiteta procura não se prender a um determinado padrão dentro da arquitetura de interiores, ela transita dentre perfis sofisticados, despojados, contemporâneos, dinâmicos e assertivos, aliando proporções, usos e formas para melhor satisfazer as reais necessidades de seus clientes. Seus projetos são conhecidos por levar em consideração todos os aspectos estéticos, funcionais, inovações elaboradas com design único e personalizado para cada projeto específico, e, principalmente, os gostos e anseios do cliente, que é a peça principal de cada trabalho desenvolvido.