Samira Jarouche é arquiteta e urbanista, atua no mercado desde 1998 e

desenvolve projetos corporativos, comerciais e residenciais, principalmente personalização arquitetônica de apartamentos para algumas grandes construtoras de São Paulo.

Participou da grande mostra de arquitetura do país, a Casa Cor São Paulo, sendo em 2010 com o projeto cervejaria Stella Artois e em 2011 com Joalheria Conceito.

Em seus traços é explicito seu estilo inovador e arrojado, porém sempre respeita o gosto do cliente, projetando do clássico ao moderno e do sofisticado ao pop.