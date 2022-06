A Lider Interiores é uma das maiores empresas de móveis e decoração do país, tendo alcançado o sucesso graças ao cuidado artesanal, aliado ao constante investimento em alta tecnologia. Com 21 lojas em cinco estados do Brasil e no Distrito Federal, mais de 1300 funcionários diretos e um parque fabril de mais de 100 mil m², de onde saem todos os produtos vendidos, sua trajetória é de crescimento contínuo. Entre os diferenciais, destaque para a fabricação própria, que permite flexibilidade e customização no pedido do cliente (ele pode escolher medidas, acabamentos, tecidos, etc), além do rígido controle de qualidade dos produtos.