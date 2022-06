Arquiteta e urbanista formada pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e com MBA em Gestão para Escritórios de Arquitetura, pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Realiza projetos de arquitetura e arquitetura de interiores, marcado por linhas contemporâneas, sem esquecer-se do conforto e acolhimento que cada projeto deve proporcionar para seus usuários.