O studio mk27, localizado na caótica cidade de São Paulo, foi fundado no começo dos anos 80 pelo arquiteto Marcio Kogan e hoje é composto por outros 29 arquitetos e vários colaboradores pelo mundo afora. Os arquitetos da equipe, grandes admiradores da geração do modernismo brasileiro, procuram cumprir a tarefa de repensar e dar continuidade a este icônico movimento arquitetônico. Os projetos do studio mk27 valorizam a simplicidade formal e são elaborados com especial atenção aos detalhes e acabamentos.