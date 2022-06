O escritório CUBIK Arquitetura e Design, sob o comando dos arquitetos Roberta Andreolla e Bernardo B. Generosi, atua há mais de dez anos no mercado de Arquitetura de Interiores residencial, comercial e corporativa. Desenvolvemos e executamos projetos que transformam espaços em ambientes funcionais e acolhedores, através de soluções criativas e inovadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência positiva ao construir e reformar. Com comprometimento no processo e um bom planejamento, garantimos o resultado esperado e a otimização dos recursos. Temos como princípio a satisfação do cliente, por isso desenvolvemos os projetos de forma minuciosa.

Formados pela FAU-UFRGS e com cursos de especialização que qualificam seu trabalho como Iluminação, Paisagismo, Vitrinismo, Perícia e Patologia de Edificações, a dupla de arquitetos, junto com seus colaboradores, desenvolvem projetos que aliam sofisticação e excelência. Cada cliente é exclusivo assim como as soluções adotadas. O estilo e as aspirações são respeitadas para criar a atmosfera desejada. Isso faz com que o escritório seja desafiado a cada novo projeto!