David Guerra graduou-se em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais,em 1991. Fundou seu escritório em 2002 e, desde então, desenvolve trabalhos nas áreas de arquitetura residencial, comercial, institucional, interiores e design de mobiliário.Acredita que não pode faltar, num bom projeto, uma relação interativa com o cliente, cheia de afeto, humor e observação. Busca nessa interação o criativo, o elegante e o essencial, sem se ater a modismos. Gosta da mistura que proporcione um espaço cheio de alma, de memórias, de conceito e identidade. Um espaço que seja pessoal, único e inesquecível .

Um dos cinco arquitetos mineiros selecionados para a exposição Vertentes (Arquitetura e Design) organizada pelo Museu de Arte Brasileira realizada no Palácio do Itamaraty em 2008.Entre outras premiações, 1° lugar no conjunto de Obras Arquitetura de Interiores Residencial e Comercial pelo IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil em 2008. Também, em 2008 foi finalista no prêmio Planeta Casa. Em 2009, recebeu 1° lugar no Prêmio D.I.A de Decoração pela Amide e 1° lugar no Prêmio On Line Editora Olga Krell de Decoração, na categoria Casas.Em 2010 recebeu menção honrosa na categoria Residencial e Arquitetura de Interiores pelo IAB - MG. Em 2011 recebeu 1° lugar no Prêmio Casa Cláudia Design de Interiores 2011, categoria Casas de Campo, eleito pelo júri e pelo público, além de receber menção honrosa na categoria Arquitetura Residencial Unifamiliar pelo IAB - MGEm 2012 foi finalista do Prêmio Casa Cláudia Design de Interiores, categoria Casas de Campo e eleito pelo público, finalista do Prêmio Planeta Casa na categoria Design de Interiores, recebeu 1° lugar no Prêmio On Line Editora Olga Krell de Decoração, na categoria Casas, 1° lugar no XIV Prêmio do IAB - MG, na categoria Arquitetura Residencial Unifamiliar, 1° lugar e menção honrosa na categoria Arquitetura de Interiores pelo IAB - MG e 1° lugar no Prêmio Amide de Decoração 2012, na categoria Casas. Em 2013 recebeu o 2° lugar no Prêmio Amide de Decoração 2013, na categoria Casas, e o 3° lugar no Prêmio On Line Editora Olga Krell de Decoração, na categoria Apartamentos.

Em 2014, participou da 14ª Bienal de Arquitetura de Veneza pela GAA Foundation, onde expôs a sua trajetória e seus trabalhos.