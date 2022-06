Somos um estúdio de arquitetura e design de interiores com foco em soluções inteligentes e sustentáveis.

Acreditamos no fortalecimento não apenas do sistema construtivo, mas de uma cultura de construção, onde há descentralização de unidades produtivas e desenvolvimento de parcerias com todos os envolvidos na atividade da construção civil.

Podemos com nossas soluções diminuir o impacto gerado, que hoje com o sistema tradicional provoca um grande impacto ao meio ambiente quando não é destinado de forma correta.

Planejamos soluções modulares e pré-fabricadas, construidas a seco de alta qualidade com materiais sustentáveis e renovaveis, contribuindo para o desenvolvimento do setor

Acreditamos que a demanda final da sociedade é por uma solução completa, e não exclusivamente uma solução técnica ou estética. Este sistema construtivo, por sua qualidade comprovada, deve ser visto como o componente tecnológico deste agente transformador.