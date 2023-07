Como profissional altamente qualificado e experiente na área da arquitectura e urbanismo, estou confiante na minha capacidade de fornecer serviços de design excepcionais aos clientes que procuram melhorar os seus espaços. A minha especialização em arquitectura de interiores, juntamente com as minhas numerosas distinções, incluindo prémios da Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo e selecções para a Bienal de Arquitectura de Veneza, falam da minha perícia e dedicação ao meu ofício. Para além da minha carreira de sucesso como sócio fundador e chefe criativo do gabinete Urban Recycle, tive também a oportunidade de servir como jurado na Bienal e de mostrar o meu trabalho através do meu projecto pessoal, Prédios de Salvador. Actualmente sou Arquitecto Sénior e Director Criativo na Floc.o e estou sempre à procura de novas oportunidades para colaborar com clientes que partilham a minha paixão pelo design.

Com nosso conceituado estudio

de arquitetura e design de interiores, estamos empenhados em fornecer soluções inteligentes e sustentáveis para os nossos clientes. Compreendemos a importância não só de melhorar os sistemas de construção, mas também de promover uma cultura de construção que dê prioridade à descentralização e às parcerias com todos os intervenientes da indústria. Os nossos designs modulares e pré-fabricados, construídos com materiais de alta qualidade, sustentáveis e renováveis, minimizam o impacto ambiental muitas vezes causado pelos métodos tradicionais de construção. Na Floc.o, acreditamos que a exigência final da sociedade é uma solução abrangente, e não apenas técnica ou estética. A nossa qualidade comprovada e abordagem inovadora fazem de nós um agente transformador na indústria.