Planejar cozinha

Acertar no desenho destes espaços é ter um pouco mais de amor pelo próprio lar. E para você que está em busca de boas soluções para fazer deste um local ainda mais bonito, trouxemos algumas sugestões especiais que poderão fazer toda a diferença para deixar a sua casa ainda mais bonita. Encontre conosco as melhores dicas sobre como planejar uma cozinha a partir do talentoso trabalho de nossos profissionais!

Um dos espaços mais queridos da casa é a cozinha. Com um planejamento cuidadoso, este cômodo poderá ser palco de ótimas histórias em meio às receitas criadas e recriadas na companhia da família e de amigos.

Planejar uma cozinha é facilitar a rotina de atividades neste espaço que, na maioria das vezes, acaba sendo extremamente compacto. Balcões bem desenhados, eletrodomésticos perfeitamente organizados, corredores para uma movimentação mais confortável e boa iluminação, são apenas alguns dos pontos importantes que deverão ser cuidadosamente decididos para que a cozinha planejada possa oferecer toda a comodidade necessária para seu uso.

Contrate profissionais de sua confiança

O planejamento de uma cozinha passa necessariamente pelas mãos de arquitetos e designers de interiores. Pelas mãos destes profissionais, os espaços da planta serão estudados e redesenhados para que a organização da cozinha possa ser a melhor possível. Manter proximidade e atender as necessidades do novo projeto é imprescindível para que a finalização do projeto seja um sucesso.

Planejando a rotina na cozinha

Após o contato com estes profissionais, procure ter em mente suas principais necessidades na rotina de uso da cozinha. É importante saber que o planejamento do espaço estará condicionado às atividades do dia a dia, ou seja, pessoas que usam a cozinha com uma frequência maior, têm preferências mais específicas do que pessoas que utilizam o espaço poucas vezes. Saiba mensurar suas principais necessidades na utilização do espaço.

Planejar cozinhas pequenas x cozinhas grandes

Assim como a rotina define a organização dos elementos que compõem a decoração da cozinha, o tamanho também tem uma forte influência sobre o planejamento do ambiente. Cozinhas pequenas necessitam de maior objetividade na distribuição do espaço. Um ótimo recurso para quem tem um espaço apertado para planejar é a utilização de móveis multifuncionais, ou seja, que móveis que desempenham mais de uma função, como por exemplo, balcões que podem ser utilizados como mesa para refeições rápidas. Nestes casos, a otimização dos espaços é fundamental. Já cozinhas grandes precisam de amplas saídas de ventilação distribuídas no ambiente, assim como a presença da iluminação natural, que evitará a presença de bolor ou mofo em pontos isolados.

Seja qual for a sua busca, aqui, no homify, você encontrará profissionais experientes e talentosos que farão do seu projeto para planejar cozinha, algo lindo e real. Pesquise nossos Livros de Ideias, eleja os seus profissionais preferidos e contate-os!