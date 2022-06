Os papeis de parede são soluções perfeitamente elegantes e criativas para que o lar ganhe muito mais personalidade em sua decoração.

Escolher um bom modelo de papel de parede não é tarefa fácil. É necessário que sejam realizadas pesquisas quanto à combinação, tendências e modelos que se adequem a uma durabilidade mais longa, principalmente quando expostos diretamente às variações climáticas.

Para que você encontre as melhores soluções e dicas de papel de parede para incrementar o seu lar, a homify oferece as melhores soluções que auxiliam e muito no momento de decidir por qual o modelo de papel de parede pode combinar melhor com seu lar. Por isso, aproveite nossos tópicos e navegue entre imagens de projetos de decoração belíssimas com o uso de papel de parede, os melhores profissionais que trabalham a melhor aplicação de acordo com as características do seu lar e artigos especialmente escritos para que todas as suas dúvidas possam ser esclarecidas.

Quer saber um pouco mais sobre como usar o papel de parede em casa? Confira nossas dicas abaixo e inspire-se!

Por que escolher o papel de parede para decorar

O papel de parede vai muito além de oferecer elegância à decoração do lar. Com ele, situações como a imperfeição de paredes, efeitos, cores e estilos decorativos podem ser ainda mais valorizados, trazendo resultados impactantes para todo o ambiente interno.

Substituto ideal para quem deseja colorir as paredes, mas evita o uso de tinta no lar, o papel de parede oferece uma amplitude muito grande de opções para praticamente qualquer ambiente do lar.

A aplicação é feita de maneira fácil e rápida, trazendo uma transformação completa que poderá durar um longo período quando bem cuidado. Inteligente e prático, o papel de parede certamente conquistará você e sua família.

Vantagens do papel de parede com relação a pintura

As vantagens do papel de parede são inúmeras. Além de durar cerca de 3 vezes mais do que as pinturas nas paredes, os papeis de parede oferecem texturas e composições criativas que, dificilmente seriam possíveis com o uso de tinta.

Com tanto tempo de durabilidade, logo o papel de parede acaba por ter um custo-benefício mais vantajoso com relação à pintura das paredes. No entanto, é plenamente possível fazer composições interessantes com a soma destes dois tipos de acabamento. O ideal é que esta decoração seja estudada em conjunto com um bom profissional de interiores, trazendo soluções práticas que configurem um interessante cenário para o lar.

Estilos de decoração com papeis de parede

Além de o uso do papel de parede oferecer boa vantagem com relação à pintura das paredes, este tipo de acabamento oferece também uma valorização para os estilos de decoração escolhidos para a casa.

Seja com o uso de ilustrações ou cores que realcem determinadas ideias para o ambiente, certamente existirá um papel de parede que poderá oferecer a melhor incrementação possível para sua decoração.

Aqui, no homify, você certamente encontrará inúmeros projetos e artigos que fizeram do papel de parede um interessante aliado para deixar a decoração do lar ainda mais incrível. Pesquise conosco e encontre soluções maravilhosas!

Os diferentes materiais para papel de parede

Quando a escolha pela decoração com papel de parede é feita, a decoração não deverá ser a única coisa a ser levada em questão. É preciso ter em conta o espaço que receberá este tipo de acabamento.

São três os tipos principais de papel de parede utilizados: o tradicional de celulose, o TNT e o vinílico. A utilização de cada deverá ser feita conforme as particularidades de cada ambiente.

O papel de parede tradicional, feito de celulose, é indicado para o uso em ambientes secos e com pouca incidência de luz natural para que não haja desbotamento de suas cores.

Já o papel de parede de TNT é feito com fibras de poliéster e celulose e oferece uma boa imitação de tecidos. Sua aplicação pode ser feita em paredes irregulares e locais úmidos.

Por fim, o papel de parede feito de vinílico oferece excelente resistência para locais com muita umidade, como o banheiro e sua correta manutenção pode lavar a uma durabilidade de até 14 anos.

Como aplicar o papel de parede na casa

Existem modelos de papel de parede autocolantes e modelos que necessitam de uma camada de cola para que fiquem fixados.

Para a aplicação do papel de parede autocolante, as paredes deverão ser devidamente limpas com o uso de um pano úmido e as imperfeições lixadas para que o local esteja perfeitamente liso, facilitando a aderência. Após a limpeza, o papel de parede deverá ser aplicado com cuidado para que a cobertura seja realizada conforme o desejado. Para modelos que demandam o uso de cola, além da limpeza completa na parede com um pano úmido e as imperfeições removidas, uma cola especial deverá ser aplicada com abundância no verso do papel de parede, no sentido o meio para as bordas. Após isto, comece a aplicação do papel de parede no teto, desenrolando o material até as bordas. Finalizando a aplicação, passe um pano seco sobre o papel de parede para remover o excesso de cola e utilize uma espátula de maneira leve para remover possíveis bolhas. Repita o processo para cada folha a ser aplicada.

É importante lembrar que para cada aplicação, deverá ser reservada uma sobra de 10 cm. nas paredes e piso para que o recorte seja feito de maneira perfeita.

Como usar a criatividade com o papel de parede

A grande atração dos papeis de parede, sem dúvidas, é a possibilidade de deixar a criatividade solta para encontrar efeitos decorativos incríveis.

O uso do papel de parede pode, por exemplo, proporcionar sensações de maior amplitude em ambientes pequenos, como, por exemplo, na aplicação de peças em cores claras nas paredes de fundo de um espaço com dimensões menores. Outra possibilidade de proporcionar um efeito de maior profundidade é com o uso de listras horizontais.

Com o uso inteligente, a combinação de efeitos e cores poderá proporcionar um resultado simplesmente maravilhoso.

Além de proporcionar profundidade, existem inúmeras maneiras de aproveitar as mais diferentes estampas do papel de parede para tornar o ambiente mais charmoso, alegre, divertido, luxuoso, vintage e tantas outras composições que só agregarão beleza à decoração do lar.

Como fazer a manutenção do papel de parede

A manutenção do papel de parede é realizada de maneira rápida e prática. No entanto, é importante lembrar que a limpeza deverá ser feita conforme o tipo de material aplicado.

Para limpar o papel de parede de celulose, recomenda-se a utilização de um pano levemente umedecido passado na posição de cima para baixo. É preciso tomar cuidado com o excesso de força para não causar danos no acabamento.

O papel de parede feito de TNT permite o uso detergente em sua limpeza, já que oferece resistência à umidade. Sua limpeza deverá ser feita com uma esponja macia que proporcione leve espuma para remoção com água.

Já o papel de parede vinílico é mais resistente e também permite uma limpeza completa com o uso de detergente. A manutenção neste material poderá ser feita com leves esfregadas em toda a sua extensão. Em todos os casos, recomenda-se a incidência solar moderada e limpeza sempre que o material apresentar grande sujeira. A correta manutenção poderá oferecer uma excelente durabilidade na aplicação.

Gostou das dicas sobre como utilizar papel de parede? Continue navegando com o homify e encontre muitas outras soluções excelentes para o seu lar!