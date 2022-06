Ideias de vasos para varandas e terraços!

Chegou a hora de renovar seu jardim ou terraço. Sabemos o quanto um bom jardim necessita de manutenção de tempos em tempos e portanto a importância de renová-lo conforme seus ciclos naturais. Mas não desanime! Esta tarefa pode ser muito prazerosa se você apostar em belos modelos de vasos para jardim.

A vantagem de se investir nos vasos para jardim é a de que são itens facilmente renováveis e flexíveis. Vamos explicar melhor: são fáceis de mover, com manutenção mais simples do que canteiros e ainda por cima podem levar diferentes cores, formas e materiais. Principalmente em se tratando de espaços mais apertados, uma forma certeira de deixá-los especiais é trazendo um bom banco e compondo com vasos para jardim decorativos. E é claro, não podemos nos esquecer de completar com belas plantinhas. Não tem erro!

Uma das coisas mais importantes na decoração de espaços externos e internos é justamente saber utilizar bem os elementos conforme seu estilo. Para isto, basta se conscientizar do tipo de estética que tem a ver com sua personalidade e procurar aplicá-la com cuidado nos detalhes de sua casa. A escolha dos vasos para jardim é um dos importantes passos, pois dependendo do resultado almejado, os materiais e cores podem contribuir ou simplesmente arruinar o visual.

Mas é claro que nesta tarefa a equipe do homify jamais lhe deixará sozinho! Pois trazemos todos os dias ideias interessantíssimas de paisagismo, arquitetura e decoração e desta vez não será diferente. Apenas permaneça ligado nas fabulosas dicas de modelos de vasos para jardim que separamos numa seleção cuidadosa. Com certeza essas fabulosas ideias inspirarão seu jardim dos sonhos!

Então vamos lá! Conheça alguns dos 10 modelos de vasos para jardim mais especiais da nossa plataforma.