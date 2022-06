Tendência: Jardins de pedra em casa!

Um jardim de pedras é sempre uma alternativa interessante, fresca e moderna de se compor espaços originais. Para além do tradicional gramado ou forração vegetal, é uma forma de trabalhar um conceito de jardim que seja moderno e ainda por cima tenha tudo a ver com você!

Como podemos observar no vasto portfólio de ideias que o homify possui em sua plataforma, existem milhares de modelos diferentes e especiais de jardim. No entanto essa vastidão vem também com a dúvida sobre qual a melhor opção para a nossa casa com as particulares e específicas limitações do nosso lugar.

Muitas vezes somos apaixonados por jardins vastos, verdes e cheios de vivacidade, mas o único espaço disponível em nossa casa para plantinhas é uma pequena e tímida varanda no apê. Ou temos bastante espaço em casa e nenhum tempo para cuidar dele e deixá-lo sempre fresco e bem aparado. Em ambos os casos uma solução interessante pode ser a de apostar em modelos que ajudem a compor um jardim de pedras especial.

Mas muito além da praticidade, o jardim de pedras é também um encanto à parte. Com variadas aplicações e modelos, você verá através deste livro de ideias que um jardim de pedras pode ser ainda mais bonito que qualquer jardim extremamente verde ou até tão bonito quanto.

Afinal, num jardim de pedras é possível trabalhar uma composição que traga plantas numa quantidade dosada que se adapte bem às especificidades do ambiente, seja ele amplo e iluminado, seja ela pequeno e com pouca incidência solar. E foi pensando nisso que separamos diferentes ideias de jardim de pedras para inspirá-lo na busca por um modelo perfeito.

Você verá que após esta leitura, seu portfólio mental de ideias se ampliará e com certeza você considerará a possibilidade de apostar nessa ideia magnífica, flexível moderna que pode ser o jardim de pedras.