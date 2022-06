Ideias de bancos especiais para jardim!

Num espaço especial como este, os bancos para jardim imperam absolutamente. Aqui foi construída uma verdadeira sala de estar ao ar livre! Nada mais interessante, afinal não existe no mundo todo um teto mais especial do que o céu de estrelas! A ideia foi além com bancos para jardim com estofado e almofadas no estilo sofá, com direito a mesa de centro e muito bom gosto.