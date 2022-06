10 dicas para transformar banheiros pequenos

Neste projeto de um banheiro pequeno, já começamos com uma ideias das mais interessantes. De forma a dar personalidade e, ao mesmo tempo, garantir a funcionalidade do espaço, optou-se por trabalhar todo o banheiro em madeira rústica, desde as gavetas do balcão, passando pelas prateleiras e até mesmo no acabamento da banheira! Tudo isso cria uma atmosfera de despojamento e um contraste dos mais inesperados, visto que os ladrilhos e o acabamento do banheiro fogem da linha madeira. Um projeto tão curioso quanto simpático.