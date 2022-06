10 cozinhas cheias de charme!

Todos sabem que, aqui no homify, nós amamos cozinhas. Amplas, espaçosas e charmosas, as cozinhas cada vez mais ganham espaço dentro da dinâmica familiar. Pais, mãe e filhos dividem espaço na cozinha na hora de preparar aquele prato especial, aquele lanche do fim da tarde ou aquele bolo de fubá com calda de chocolate. Sentiu o cheirinho? Cada vez mais com personalidade de espaço gourmet, as cozinhas vão ficando ainda mais completas, integrando-se muitas vezes com os outros cômodos da casa de forma natural. Ainda assim, decorar uma cozinha completa não é uma tarefa fácil: unir beleza e praticidade é fundamental. Assim, a experiência se torna mais do que satisfatória em todos os aspectos.

Vamos conferir agora 10 cozinhas completas e cheias de charme. Inspire-se com a gente!