10 Cozinhas compactas e charmosas

Apesar do ambiente amplo e arejado, temos aqui uma cozinha compacta das mais interessantes, completamente integrada à sala de estar e ao restante do apartamento – uma cobertura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esta cozinha compacta investe nos tons neutros de prata e cinza, estabelecendo uma atmosfera de estilo e sofisticação. O balcão passa-prato faz a conexão com a sala e ainda garante a funcionalidade do espaço com inteligência. Destacamos aqui, ainda, o ótimo projeto de iluminação e as duas luminárias penduradas sobre o balcão