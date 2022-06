10 casas inspiradoras!

Um das fachadas de casa mais interessantes que já vimos aqui no homify. A genialidade deste projeto não está na estrutura da fachada, por si até convencional, mas no uso mais do que eficiente das cores, que remetem à cultura mexicana, com seus tons fortes e calientes. A combinação de tons das paredes e janelas é sensacional, mas o destaque mesmo vai para os vitrais, uma sequencia de combinações entre as cores azul, verde e vermelho, que estabelece um mosaico criativo e irresistível.