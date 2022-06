Natureza dentro de casa

Começando com algo que não é propriamente vivo, mas que cumpre a função de te transportar: decorar as paredes com papéis de estampas naturais, desenhos, plantas ou pássaros é sempre uma boa pedida, ainda mais nos dias de hoje. Pode ser adicionado a qualquer cômodo, se bem pensado e executado, mas fica bem principalmente em lugares destinados ao relaxamento e ao silêncio. A combinação com playlists e sons vindos da natureza pode criar o clima perfeito para o momento do desestresse.