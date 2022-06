10 quartos de décor diferenciado!

A cama com armação suspensa é delicada e sutilmente luxuosa. É o atrativo principal nesse jogo de quarto de casal. A banqueta é um detalhe apenas, mas seu design combina com o estilo do projeto de decoração do ambiente. Uma lareira no jogo de quarto é algo bastante diferente e combina com algumas regiões do Brasil ou com épocas mais frias do ano. Nesse jogo de quarto, com a cama sutil, os jogos de lençóis ganham bastante importância. Podem ser brancos e lisos, ou floridos, dando um ar campestre e bucólico ao jogo de quarto.