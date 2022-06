10 tapetes incríveis para salas de estar

Temos aqui um belo exemplar de um tapete para sala que é o protagonista do espaço. A sala traz um ar inegavelmente tradicional, com quadros reproduzindo obras de arte, mesinhas vindas de algum antiquário e uma simpática cadeira com tecido de cor vinho. Toda essa linha tradicional é quebrada com um tapete que chega com uma gigantesca estampa floral e cores vibrantes. O contraste entre a estampa do tapete e um certo classicismo das outras peças do mobiliário transformam esta sala em um dos exemplares mais fascinantes de nosso catálogo.