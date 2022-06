Casa de vidro em Minas Gerais tem quartos e banheiros transparentes

O programa de necessidades da residência de 60 m² é compacto, incluindo uma sala de estar, sala de jantar e cozinha, integradas, e a suíte do casal.

Com a transparência e imaterialidade, o mobiliário e os acessórios decorativos ganharam um protagonismo ainda maior. O piso de madeira também se destaca, contrastando com o vidro e com o aço. As cadeiras e poltronas de estrutura de madeira e assentos revestidos de couro, a mesa de jantar com tampo de Corian e a bancada de basalto Neolith da cozinha realçam a elegância e sofisticação do ambiente.