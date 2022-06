10 quartos completos para bebês

Pode babar de ternura. Crianças são mesmo tudo de bom. E de tão maravilhoso que é ter uma criança em casa, não podemos fazer menos do que caprichar muito na decoração do quarto que irá receber o bebê. E quando falamos em caprichar, as ideias são muitas e cobrem todos os detalhes do espaço que irá receber o novo rei ou rainha do lar. Apostar em jogos de móveis para a decoração do ambiente é uma forma de acertar com mais facilidade nos resultados finais. Quando falamos em jogos de móveis, direcionamos a ideia para berços, cômodas e até mesmo cortinas para o quartinho. Estar atentos aos detalhes das peças e os tons que colorem estas peças irá direcionar a sua ideia de decoração, principalmente no momento de escolher itens adicionais, como papeis de parede, brinquedos e outros complementos.

Complementar da melhor forma possível irá deixar o quarto rico em detalhes na temática escolhida. Isto vai variar muito conforme as suas pesquisas e preferências. Vale lembrar que, para bebês recém nascidos, o ideal é trabalhar com opções que se alinhem ao crescimento da criança, ou seja, até, pelo menos 1 ano de idade para manter a mesma decoração e, a partir disto, acompanhar cada preferência descoberta neste universo infantil que sempre se expande em uma velocidade incrível todos os dias. Afinal, a melhor forma de deixar o seu filho à vontade no quarto, é estar presente e conhecer profundamente o mundo dele.

Por isso, temos certeza que você estará sempre em busca das melhores opções em decoração para incrementar o quarto da criança. Pensando nestas escolhas delicadas, a homify trouxe dez opções de quartos completos para bebê que irão deixar o lar com muito encanto. Esperamos que você goste de nossas opções, as utilize no seu lar que sempre terá muita alegria no sorriso doce de criança. Aproveite!