Da laje ao quintal: 6 ideias para criar um jardim em cantos sem uso

Grande parte dos brasileiros ama uma boa diversão com o aroma de churrasco. Por isto, não poderíamos deixar de incluir esta boa ideia no aproveitamento do pátio interno do lar.

Neste espaço projetado pela arquiteta Thaís Costa, de Piracicaba (SP), soma elegância e simplicidade. As paredes do balcão e da churrasqueira com revestimento de tijolinhos fazem um conjunto muito agradável no ambiente. A complementação do espaço com elementos naturais, como as banquetas e cadeiras de palha e a grande mesa de madeira complementam muito a decoração. Tudo simples, mas perfeitamente agradável.